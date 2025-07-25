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Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
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13:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zelenskij-2031390056.html
Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ
Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ
Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада средства на выплату зарплаты военным ВСУ, заявил, что украинских военных можно считать оружием. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:11:00+03:00
2025-07-25T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада средства на выплату зарплаты военным ВСУ, заявил, что украинских военных можно считать оружием. Десятого июля Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, заявил, что украинские власти предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", Зеленский просит у Запада деньги на зарплаты военным. "Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", - приводит издание слова Зеленского, сказанные журналистам. Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей марченко, вооруженные силы украины, евросоюз, страна.ua
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Страна.ua
Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ

Зеленский назвал военных ВСУ оружием и попросил у Запада денег на их зарплату

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада средства на выплату зарплаты военным ВСУ, заявил, что украинских военных можно считать оружием.
Десятого июля Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, заявил, что украинские власти предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
11:57
Как отмечает украинское издание "Страна.ua", Зеленский просит у Запада деньги на зарплаты военным.
"Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", - приводит издание слова Зеленского, сказанные журналистам.
Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
08:00
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСергей МарченкоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСтрана.ua
 
 
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