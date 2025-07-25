https://ria.ru/20250725/zelenskij-2031390056.html

Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ

Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский назвал военных оружием, выпрашивая деньги на зарплату ВСУ

Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада средства на выплату зарплаты военным ВСУ, заявил, что украинских военных можно считать оружием. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:11:00+03:00

2025-07-25T13:11:00+03:00

2025-07-25T13:11:00+03:00

в мире

украина

европа

владимир зеленский

денис шмыгаль

сергей марченко

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада средства на выплату зарплаты военным ВСУ, заявил, что украинских военных можно считать оружием. Десятого июля Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, заявил, что украинские власти предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", Зеленский просит у Запада деньги на зарплаты военным. "Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", - приводит издание слова Зеленского, сказанные журналистам. Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей марченко, вооруженные силы украины, евросоюз, страна.ua