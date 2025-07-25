https://ria.ru/20250725/zelenskij-2031370161.html

Зеленский заявил, что Украине нужны 65 миллиардов долларов

Зеленский заявил, что Украине нужны 65 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский заявил, что Украине нужны 65 миллиардов долларов

Владимир Зеленский жалуется на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:14:00+03:00

2025-07-25T12:14:00+03:00

2025-07-25T12:14:00+03:00

в мире

украина

россия

гаага

владимир зеленский

сергей марченко

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский жалуется на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство. "Ракеты, дроны, (системы) РЭБ, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65 (миллиардов в целом - ред.)... Очень тяжелая тема", - приводит украинское издание "Страна.ua" слова Зеленского, сказанные журналистам. Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250725/proetst-2031348003.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031294594.html

украина

россия

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины