https://ria.ru/20250725/zakon-2031387049.html
Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД
Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД
Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:05:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования. Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД
СФ одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов МВД и органам образования
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.