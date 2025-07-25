https://ria.ru/20250725/zakon-2031387049.html

Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:05:00+03:00

2025-07-25T13:05:00+03:00

2025-07-25T13:05:00+03:00

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования. Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

https://ria.ru/20250725/deti-2031385598.html

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