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Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко
Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко - РИА Новости, 25.07.2025
Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:38:00+03:00
2025-07-25T12:38:00+03:00
2025-07-25T12:38:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По завершении весенней сессии нашей верхней палаты президент встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", - сказал Песков. Он добавил, что встреча может состояться во второй половине дня. Кроме того, у Путина запланировано несколько встреч служебного характера.
https://ria.ru/20250725/matvienko-2031358613.html
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко
Путин в пятницу проведет встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко