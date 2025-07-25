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Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко

Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко - РИА Новости, 25.07.2025

Путин в пятницу встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:38:00+03:00

2025-07-25T12:38:00+03:00

2025-07-25T12:38:00+03:00

политика

россия

валентина матвиенко

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По завершении весенней сессии нашей верхней палаты президент встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", - сказал Песков. Он добавил, что встреча может состояться во второй половине дня. Кроме того, у Путина запланировано несколько встреч служебного характера.

https://ria.ru/20250725/matvienko-2031358613.html

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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин