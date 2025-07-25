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СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN - РИА Новости, 25.07.2025
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13:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vpn-2031389853.html
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN - РИА Новости, 25.07.2025
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN
Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:11:00+03:00
2025-07-25T13:11:00+03:00
общество
россия
николай журавлев
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений. Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html
https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html
https://ria.ru/20250725/zakon-2031355547.html
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общество, россия, николай журавлев, совет федерации рф
Общество, Россия, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN

СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN и услуг по банкротству

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
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В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
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За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений.
Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ".
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
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