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Венгрия выступила против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины - РИА Новости, 25.07.2025
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03:48 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vengrija-2031294751.html
Венгрия выступила против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины
Венгрия выступила против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины - РИА Новости, 25.07.2025
Венгрия выступила против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины
Будапешт категорически против превращения бюджета Европейского Союза в "бюджет Украины", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:48:00+03:00
2025-07-25T03:48:00+03:00
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петер сийярто
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Будапешт категорически против превращения бюджета Европейского Союза в "бюджет Украины", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Это предложение по новому семилетнему бюджету Европейского союза абсолютно неприемлемо для нас. Мы не дадим на него ни поддержки, ни согласия. Это вообще не бюджет Европейского союза — это бюджет Украины", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о средствах для Украины в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
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в мире, украина, будапешт, венгрия, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Венгрия выступила против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины

Сийярто: Будапешт против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Будапешт категорически против превращения бюджета Европейского Союза в "бюджет Украины", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Это предложение по новому семилетнему бюджету Европейского союза абсолютно неприемлемо для нас. Мы не дадим на него ни поддержки, ни согласия. Это вообще не бюджет Европейского союза — это бюджет Украины", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о средствах для Украины в бюджете ЕС на 2028–2034 годы.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Орбан заявил о невозможности обойти несогласие Венгрии принять Украину в ЕС
9 июля, 23:44
 
В миреУкраинаБудапештВенгрияПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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