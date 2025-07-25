В Раде заявили об отсутствии стимулов для возвращения беженцев
Депутат Гетманцев: у Украины нет средств для стимулирования возвращения беженцев
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
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"Государство не может позволить себе финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы… Мы не можем говорить о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев. Во-первых, у нас нет на это денег, давайте будем честными... Мы не можем за возвращение беженцев на Украину платить какие-то деньги или предоставлять льготы", - сказал Гетманцев украинскому изданию Delo.ua.
По словам депутата, чтобы люди возвращались, Украине необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу, повышать уровень образования.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек.
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Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по темпам снижения численности населения.
Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек.