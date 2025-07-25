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В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына - РИА Новости, 25.07.2025
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20:21 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031528882.html
В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына
В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына - РИА Новости, 25.07.2025
В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына
Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:21:00+03:00
2025-07-25T20:21:00+03:00
украина
кривой рог
днепропетровская область
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избил отца мобилизованного мужчины. Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю - тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html
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украина
кривой рог
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украина, кривой рог, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы украины
Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына

Сотрудник ТЦК на Украине избил мужчину, искавшего насильно мобилизованного сына

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
Кривом Роге сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избил отца мобилизованного мужчины. Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю - тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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22 июля, 19:25
 
УкраинаКривой РогДнепропетровская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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