https://ria.ru/20250725/ukraina-2031528882.html

В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына

В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына - РИА Новости, 25.07.2025

В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына

Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:21:00+03:00

2025-07-25T20:21:00+03:00

2025-07-25T20:21:00+03:00

украина

кривой рог

днепропетровская область

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избил отца мобилизованного мужчины. Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю - тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030709569.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, кривой рог, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы украины