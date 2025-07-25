В Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, искавшего сына
Сотрудник ТЦК на Украине избил мужчину, искавшего насильно мобилизованного сына
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"В Кривом Роге сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избил отца мобилизованного мужчины. Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю - тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.