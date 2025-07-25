Рейтинг@Mail.ru
НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 25.07.2025 (обновлено: 14:58 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031420278.html
НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ
НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ
Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:28:00+03:00
2025-07-25T14:58:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "Сотрудникам НАБУ и САП удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад и состоялось празднование дня рождения (Зеленского - ред.)... Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам Зеленский", - говорится в публикации. По данным собеседника издания, подготовка подозрения Миндичу могла стать причиной облав на НАБУ на Украине. Отмечается при этом, что никакой информации относительно содержания пленок нет, поэтому неизвестно, шла ли речь в записанных разговорах о коррупционных махинациях. Издание также не приводит информации о том, когда антикоррупционным органам удалось записать разговоры Миндича. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html
https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ

НАБУ и САП могли сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали Миндича

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому
25 июня, 15:33
"Сотрудникам НАБУ и САП удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад и состоялось празднование дня рождения (Зеленского - ред.)... Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам Зеленский", - говорится в публикации.
По данным собеседника издания, подготовка подозрения Миндичу могла стать причиной облав на НАБУ на Украине.
Отмечается при этом, что никакой информации относительно содержания пленок нет, поэтому неизвестно, шла ли речь в записанных разговорах о коррупционных махинациях. Издание также не приводит информации о том, когда антикоррупционным органам удалось записать разговоры Миндича.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ
14:02
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала