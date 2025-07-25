НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ
НАБУ и САП могли сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали Миндича
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
"Сотрудникам НАБУ и САП удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад и состоялось празднование дня рождения (Зеленского - ред.)... Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам Зеленский", - говорится в публикации.
По данным собеседника издания, подготовка подозрения Миндичу могла стать причиной облав на НАБУ на Украине.
Отмечается при этом, что никакой информации относительно содержания пленок нет, поэтому неизвестно, шла ли речь в записанных разговорах о коррупционных махинациях. Издание также не приводит информации о том, когда антикоррупционным органам удалось записать разговоры Миндича.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов