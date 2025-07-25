https://ria.ru/20250725/ukraina-2031420278.html

НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ

НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025

НАБУ и САП могли сделать запись коррупционных планов Зеленского, пишут СМИ

Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:28:00+03:00

2025-07-25T14:28:00+03:00

2025-07-25T14:58:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр дубинский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попавшие в опалу антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Владимира Зеленского, когда прослушивали разговоры совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "Сотрудникам НАБУ и САП удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад и состоялось празднование дня рождения (Зеленского - ред.)... Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам Зеленский", - говорится в публикации. По данным собеседника издания, подготовка подозрения Миндичу могла стать причиной облав на НАБУ на Украине. Отмечается при этом, что никакой информации относительно содержания пленок нет, поэтому неизвестно, шла ли речь в записанных разговорах о коррупционных махинациях. Издание также не приводит информации о том, когда антикоррупционным органам удалось записать разговоры Миндича. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины