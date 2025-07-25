https://ria.ru/20250725/ukraina-2031291929.html

Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины

Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины - РИА Новости, 25.07.2025

Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины

Николаевскому пророссийскому подполью стали известны места дислокации и маршруты полетов истребителей ВСУ – в их числе F-16, советские самолеты ОКБ "Сухого" и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:10:00+03:00

2025-07-25T03:10:00+03:00

2025-07-25T03:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

f-16

украина

сергей лебедев

львов

днепропетровская область

окб сухого

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Николаевскому пророссийскому подполью стали известны места дислокации и маршруты полетов истребителей ВСУ – в их числе F-16, советские самолеты ОКБ "Сухого" и французский Mirage, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. "Во Львове сообщают о расположении F-16, "Су" и "Миража". В Вознесенске - три-четыре истребителя постоянно находится. В Днепропетровской области, населенный пункт Авиаторское - "Су" два-три раза в день вылетают. В Полтаве на авиабазе и в гражданском аэропорту - F-16 и "Су". Количество - около 10-12 истребителей в общей сложности", - сказал Лебедев. Он добавил, что однажды несколько истребителей было поднято в воздух со стороны Молдавии ночью. Их заметили пролетающими вдоль реки Дунай, после чего они залетели на украинскую территорию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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львов

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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