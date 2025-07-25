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Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031291929.html
Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины
Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины - РИА Новости, 25.07.2025
Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины
Николаевскому пророссийскому подполью стали известны места дислокации и маршруты полетов истребителей ВСУ – в их числе F-16, советские самолеты ОКБ "Сухого" и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:10:00+03:00
2025-07-25T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
f-16
украина
сергей лебедев
львов
днепропетровская область
окб сухого
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Николаевскому пророссийскому подполью стали известны места дислокации и маршруты полетов истребителей ВСУ – в их числе F-16, советские самолеты ОКБ "Сухого" и французский Mirage, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. "Во Львове сообщают о расположении F-16, "Су" и "Миража". В Вознесенске - три-четыре истребителя постоянно находится. В Днепропетровской области, населенный пункт Авиаторское - "Су" два-три раза в день вылетают. В Полтаве на авиабазе и в гражданском аэропорту - F-16 и "Су". Количество - около 10-12 истребителей в общей сложности", - сказал Лебедев. Он добавил, что однажды несколько истребителей было поднято в воздух со стороны Молдавии ночью. Их заметили пролетающими вдоль реки Дунай, после чего они залетели на украинскую территорию.
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вооруженные силы украины, f-16, украина, сергей лебедев, львов, днепропетровская область, окб сухого, мираж, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, F-16, Украина, Сергей Лебедев, Львов, Днепропетровская область, ОКБ Сухого, Мираж, В мире
Николаевское подполье раскрыло места дислокации истребителей Украины

РИА Новости узнало места дислокации украинских F-16 и Mirage

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Николаевскому пророссийскому подполью стали известны места дислокации и маршруты полетов истребителей ВСУ – в их числе F-16, советские самолеты ОКБ "Сухого" и французский Mirage, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.
"Во Львове сообщают о расположении F-16, "Су" и "Миража". В Вознесенске - три-четыре истребителя постоянно находится. В Днепропетровской области, населенный пункт Авиаторское - "Су" два-три раза в день вылетают. В Полтаве на авиабазе и в гражданском аэропорту - F-16 и "Су". Количество - около 10-12 истребителей в общей сложности", - сказал Лебедев.
Он добавил, что однажды несколько истребителей было поднято в воздух со стороны Молдавии ночью. Их заметили пролетающими вдоль реки Дунай, после чего они залетели на украинскую территорию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныF-16УкраинаСергей ЛебедевЛьвовДнепропетровская областьОКБ СухогоМиражВ мире
 
 
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