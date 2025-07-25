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В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией" - РИА Новости, 25.07.2025
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02:37 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290592.html
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией" - РИА Новости, 25.07.2025
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:37:00+03:00
2025-07-25T02:37:00+03:00
в мире
украина
алексей громыко
российская академия наук
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Что касается Украины, то она год за годом, шаг за шагом превращалась в то, что позже назовут "анти-Россия". Причём делала она это собственными руками, не говоря уже о поддержке такого курса со стороны западных стран и структур. В результате ситуация была доведена до широкомасштабного военного конфликта", - сказал Алексей Громыко.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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в мире, украина, алексей громыко, российская академия наук
В мире, Украина, Алексей Громыко, Российская академия наук
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"

Громыко: Украина медленно превращалась в анти-Россию при поддержке Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Что касается Украины, то она год за годом, шаг за шагом превращалась в то, что позже назовут "анти-Россия". Причём делала она это собственными руками, не говоря уже о поддержке такого курса со стороны западных стран и структур. В результате ситуация была доведена до широкомасштабного военного конфликта", - сказал Алексей Громыко.
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