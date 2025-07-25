https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290592.html

В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"

В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией" - РИА Новости, 25.07.2025

В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"

Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:37:00+03:00

2025-07-25T02:37:00+03:00

2025-07-25T02:37:00+03:00

в мире

украина

алексей громыко

российская академия наук

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Что касается Украины, то она год за годом, шаг за шагом превращалась в то, что позже назовут "анти-Россия". Причём делала она это собственными руками, не говоря уже о поддержке такого курса со стороны западных стран и структур. В результате ситуация была доведена до широкомасштабного военного конфликта", - сказал Алексей Громыко.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей громыко, российская академия наук