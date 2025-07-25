https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290592.html
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией" - РИА Новости, 25.07.2025
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:37:00+03:00
2025-07-25T02:37:00+03:00
2025-07-25T02:37:00+03:00
в мире
украина
алексей громыко
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке западных стран и структур, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Что касается Украины, то она год за годом, шаг за шагом превращалась в то, что позже назовут "анти-Россия". Причём делала она это собственными руками, не говоря уже о поддержке такого курса со стороны западных стран и структур. В результате ситуация была доведена до широкомасштабного военного конфликта", - сказал Алексей Громыко.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей громыко, российская академия наук
В мире, Украина, Алексей Громыко, Российская академия наук
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
Громыко: Украина медленно превращалась в анти-Россию при поддержке Запада