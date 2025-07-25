https://ria.ru/20250725/tynda-2031306588.html
В Тынде начали принимать родственников погибших при крушении Ан-24
В Тынде начали принимать родственников погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
В Тынде начали принимать родственников погибших при крушении Ан-24
Пункт временного размещения в Тынде Амурской области, в окрестностях которой разбился самолет Ан-24, начал принимать людей, в том числе родных погибших при... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:49:00+03:00
2025-07-25T06:49:00+03:00
2025-07-25T06:49:00+03:00
тында
амурская область
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Пункт временного размещения в Тынде Амурской области, в окрестностях которой разбился самолет Ан-24, начал принимать людей, в том числе родных погибших при крушении, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "Для прибывших в город родственников пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, организован пункт временного размещения. Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные (погибших – ред.) тоже", - сказал собеседник. ПВР расположен на базе местной спортивной школы. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тында, амурская область, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Тынде начали принимать родственников погибших при крушении Ан-24
ПВР в Тынде, где разбился Ан-24, начал принимать родных погибших при крушении