https://ria.ru/20250725/trevoga-2031287725.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:31:00+03:00
2025-07-25T01:31:00+03:00
2025-07-25T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников