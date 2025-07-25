https://ria.ru/20250725/trevoga-2031287725.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:31:00+03:00

2025-07-25T01:31:00+03:00

2025-07-25T01:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)