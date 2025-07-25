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Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна

Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна - РИА Новости, 25.07.2025

Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право помиловать осужденную за торговлю несовершеннолетними сообщницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:09:00+03:00

2025-07-25T19:09:00+03:00

2025-07-25T19:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право помиловать осужденную за торговлю несовершеннолетними сообщницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, но пока не думал об этом. Трамп во время первого президентского срока, когда проходило судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл, подтвердил, что был знаком с ней, и пожелал ей "всего наилучшего". Максвелл была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. "Мне разрешено сделать это, но это то, о чем я не думал", - заявил Трамп журналистам. Замгенпрокурора США Тодд Бланш заявил, что в пятницу проведет повторный допрос Максвелл в тюрьме. Эксперты отмечают, что это редкая практика, так как высшее руководство американского минюста обычно не посещает осужденных в тюрьмах и не допрашивает их лично. Бланш до назначения на пост был личным адвокатом Трампа и защищал его в уголовных делах, которые были заведены на политика до его победы на последних президентских выборах. Адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что Бланш задал много вопросов и осужденная на допросе ответила на все из них, несмотря на право не свидетельствовать против себя. Брат Гислейн Иэн Максвелл ранее заявил газете New York Post, что его сестра предоставит американским властям новые свидетельства, которые ранее не фигурировали в ходе ее судебного процесса в 2021 году. По его словам, эти свидетельства могли бы оказать значительное влияние на исход того судебного процесса. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.

https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп