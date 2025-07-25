https://ria.ru/20250725/tramp-2031487257.html

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна - РИА Новости, 25.07.2025

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, в то время как бывший американский президент Билл... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:50:00+03:00

2025-07-25T17:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, в то время как бывший американский президент Билл Клинтон, по его словам, был там десятки раз. "Вам стоит говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз. Я никогда не был на острове", - сказал Трамп журналистам. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флоридеу же отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что из опубликованных властями США записей камер наблюдения, сделанных в день смерти Эпштейна, якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20250723/foto-2030775974.html

https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон