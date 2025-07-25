https://ria.ru/20250725/tramp-2031352776.html
Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal
Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal - РИА Новости, 25.07.2025
Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal
Рейтинг президента США Дональда Трампа остается на стабильном уровне, несмотря на введение импортных пошлин, дело финансиста Джеффри Эпштейна и недавно принятый РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:13:00+03:00
2025-07-25T11:13:00+03:00
2025-07-25T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа остается на стабильном уровне, несмотря на введение импортных пошлин, дело финансиста Джеффри Эпштейна и недавно принятый закон о налогах и расходах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "Рейтинг одобрения работы президента остается на стабильном уровне, несмотря на мрачное отношение к его закону о налогах и расходах, политику пошлин и подход властей к расследованию по делу Джеффри Эпштейна", - пишет издание. По данным газеты, 46% опрошенных одобряют работу Трампа, рейтинг не меняется с апреля, при этом 52% респондентов не одобряют результаты американского президента. Трамп сохраняет высокое доверие однопартийцев – 88% избирателей, голосующих за Республиканскую партию, высказываются о его работе положительно. При этом 51% опрошенных считают ситуацию в экономике США негативной, однако показатель снизился с апреля, когда он составлял 63%. Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет 2,5%.
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в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Рейтинг Трампа остается стабильным, сообщает Wall Street Journal
WSJ: рейтинг Трампа остается стабильным несмотря ни на что