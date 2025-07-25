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Британец приехал в Россию и сделал необычный вывод об СВО
Британец приехал в Россию и сделал необычный вывод об СВО - РИА Новости, 25.07.2025
Британец приехал в Россию и сделал необычный вывод об СВО
Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО, заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:23:00+03:00
2025-07-25T06:23:00+03:00
2025-07-25T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО, заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш на YouTube."У меня есть друг из Британии, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге. Он настоящий британец, никогда не симпатизировавший России. Но он был сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — сказал он.Обозреватель добавил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но у него ничего не вышло.Граждане России продолжают оказывать поддержку российской армии. Так, в минувший четверг жители Нижегородской области передали большой пакет гуманитарных грузов для участников специальной военной операции, в том числе крупную технику, кроссовые мотоциклы и роботизированную гусеничную платформу "Молот". Кроме того, участие в сборах принимают бизнес, общественные и волонтерские организации, например "Народный фронт". Немалый вклад также вносит и церковь.
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в мире, россия, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Санкт-Петербург
Британец приехал в Россию и сделал необычный вывод об СВО
Аналитик Уолш назвал Россию патриотичной страной