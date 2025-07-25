https://ria.ru/20250725/sud-2031540942.html

В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении

В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении - РИА Новости, 25.07.2025

В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении

Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:45:00+03:00

2025-07-25T22:45:00+03:00

2025-07-25T22:45:00+03:00

происшествия

республика дагестан

магарамкентский район

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом отравлении людей водой с ареста на запрет определенных действий, сообщается в картотеке дел на сайте суда. В июле в Магарамкентском районе, по данным минздрава Дагестана, было зарегистрировано 450 случаев кишечной инфекции, подавляющее большинство заболевших – дети. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без водоподготовки. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), был задержан и заключен под стражу директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Определение (постановление) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отменено с применением судом запрета определенных действий", – сообщается в картотеке.

https://ria.ru/20250725/rossiya-2031529932.html

республика дагестан

магарамкентский район

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происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)