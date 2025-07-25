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В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении - РИА Новости, 25.07.2025
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22:45 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sud-2031540942.html
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении - РИА Новости, 25.07.2025
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении
Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:45:00+03:00
2025-07-25T22:45:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом отравлении людей водой с ареста на запрет определенных действий, сообщается в картотеке дел на сайте суда. В июле в Магарамкентском районе, по данным минздрава Дагестана, было зарегистрировано 450 случаев кишечной инфекции, подавляющее большинство заболевших – дети. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без водоподготовки. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), был задержан и заключен под стражу директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Определение (постановление) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отменено с применением судом запрета определенных действий", – сообщается в картотеке.
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031529932.html
республика дагестан
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россия
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происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении

Суд Дагестана смягчил меру пресечения директору ЖКХ Магарамкентского района

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом отравлении людей водой с ареста на запрет определенных действий, сообщается в картотеке дел на сайте суда.
В июле в Магарамкентском районе, по данным минздрава Дагестана, было зарегистрировано 450 случаев кишечной инфекции, подавляющее большинство заболевших – дети. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без водоподготовки. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), был задержан и заключен под стражу директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".
"Определение (постановление) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отменено с применением судом запрета определенных действий", – сообщается в картотеке.
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Вчера, 20:33
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМагарамкентский районРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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