https://ria.ru/20250725/sud-2031540942.html
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении - РИА Новости, 25.07.2025
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении
Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:45:00+03:00
2025-07-25T22:45:00+03:00
2025-07-25T22:45:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения директору муниципального учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" по делу о массовом отравлении людей водой с ареста на запрет определенных действий, сообщается в картотеке дел на сайте суда. В июле в Магарамкентском районе, по данным минздрава Дагестана, было зарегистрировано 450 случаев кишечной инфекции, подавляющее большинство заболевших – дети. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без водоподготовки. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), был задержан и заключен под стражу директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Определение (постановление) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отменено с применением судом запрета определенных действий", – сообщается в картотеке.
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031529932.html
республика дагестан
магарамкентский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении
Суд Дагестана смягчил меру пресечения директору ЖКХ Магарамкентского района