https://ria.ru/20250725/stavka-2031440794.html

ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой

ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой - РИА Новости, 25.07.2025

ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой

ЦБ ожидает, что инфляционные ожидания в РФ будут постепенно снижаться вслед за снижением инфляции, иначе сузится пространство для снижения ключевой ставки,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:34:00+03:00

2025-07-25T15:34:00+03:00

2025-07-25T15:57:00+03:00

ключевая ставка

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ЦБ ожидает, что инфляционные ожидания в РФ будут постепенно снижаться вслед за снижением инфляции, иначе сузится пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы ожидаем, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за устойчивым снижением инфляции, как это происходило постепенно в 17-19 году. Если этого не будет происходить, это нам просто уменьшит пространство для снижения ставки", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ключевая ставка, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина