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ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой - РИА Новости, 25.07.2025
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15:34 25.07.2025 (обновлено: 15:57 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/stavka-2031440794.html
ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой
ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой
ЦБ ожидает, что инфляционные ожидания в РФ будут постепенно снижаться вслед за снижением инфляции, иначе сузится пространство для снижения ключевой ставки,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:34:00+03:00
2025-07-25T15:57:00+03:00
ключевая ставка
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ЦБ ожидает, что инфляционные ожидания в РФ будут постепенно снижаться вслед за снижением инфляции, иначе сузится пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы ожидаем, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за устойчивым снижением инфляции, как это происходило постепенно в 17-19 году. Если этого не будет происходить, это нам просто уменьшит пространство для снижения ставки", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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ключевая ставка, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Ключевая ставка, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ надеется, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за ставкой

ЦБ ждет, что инфляционные ожидания будут постепенно снижаться вслед за ставкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ЦБ ожидает, что инфляционные ожидания в РФ будут постепенно снижаться вслед за снижением инфляции, иначе сузится пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Мы ожидаем, что инфляционные ожидания будут снижаться вслед за устойчивым снижением инфляции, как это происходило постепенно в 17-19 году. Если этого не будет происходить, это нам просто уменьшит пространство для снижения ставки", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
14:47
 
Ключевая ставкаРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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