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Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
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15:17 25.07.2025 (обновлено: 15:28 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/stavka-2031436606.html
Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки
Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки
Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:17:00+03:00
2025-07-25T15:28:00+03:00
ключевая ставка
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Что касается наших решений по денежно-кредитной политике, если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. И здесь все будет зависеть от поступающих данных", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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ключевая ставка, экономика, эльвира набиуллина
Ключевая ставка, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ в дальнейшем может снизить ключевую ставку или взять паузу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается наших решений по денежно-кредитной политике, если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. И здесь все будет зависеть от поступающих данных", – сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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Ключевая ставкаЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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