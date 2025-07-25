https://ria.ru/20250725/stavka-2031436606.html

Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки

Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025

Набиуллина допустила новое снижение ключевой ставки

Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:17:00+03:00

2025-07-25T15:17:00+03:00

2025-07-25T15:28:00+03:00

ключевая ставка

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Что касается наших решений по денежно-кредитной политике, если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. И здесь все будет зависеть от поступающих данных", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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ключевая ставка, экономика, эльвира набиуллина