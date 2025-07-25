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ЦБ дал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025
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13:36 25.07.2025 (обновлено: 14:08 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/stavka-2031400653.html
ЦБ дал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
ЦБ дал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ дал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
Банк России понизил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%, следует из... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:36:00+03:00
2025-07-25T14:08:00+03:00
ключевая ставка
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых."С учетом того, что с 1 января по 27 июля 2025 года средняя ключевая ставка равна 20,8%, с 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3–18%", - отметил регулятор.В апрельском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,8–21,8%.Также ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 12-13% с 13-14%. На 2027 год регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.Вместе с тем ЦБ РФ дал прогноз по средней ключевой ставке на 2028 год, ожидает ее на уровне 7,5-8,5%.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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ключевая ставка, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Ключевая ставка, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ дал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году

ЦБ: в 2025 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 18,8-19,6%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, до конца года ждет ее в диапазоне 16,3–18%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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"С учетом того, что с 1 января по 27 июля 2025 года средняя ключевая ставка равна 20,8%, с 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3–18%", - отметил регулятор.
В апрельском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,8–21,8%.
Также ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 12-13% с 13-14%. На 2027 год регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
Вместе с тем ЦБ РФ дал прогноз по средней ключевой ставке на 2028 год, ожидает ее на уровне 7,5-8,5%.
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Ключевая ставкаЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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