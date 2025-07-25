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Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых - РИА Новости, 25.07.2025
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13:31 25.07.2025 (обновлено: 14:30 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html
Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых
Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых - РИА Новости, 25.07.2025
Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых
Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых. РИА Новости, 25.07.2025
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых."Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18 процентов, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19 процентов.
https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых.
"Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку
4 июля, 02:27

Как менялась ключевая ставка

  • В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20 процентов.
  • До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18;
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18 процентов, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19 процентов.
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