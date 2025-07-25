https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html

Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых - РИА Новости, 25.07.2025

Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:31:00+03:00

2025-07-25T13:31:00+03:00

2025-07-25T14:30:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых."Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18 процентов, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19 процентов.

https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия