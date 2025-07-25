https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем

ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем - РИА Новости, 25.07.2025

ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем

На июльском заседании Центробанк уменьшил ключевую ставку сразу на два пункта. Впервые за много месяцев этот параметр оказался ниже 20-процентной отметки. Чем... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:24:00+03:00

2025-07-25T18:24:00+03:00

2025-07-25T19:00:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

инфляция

доллар

евро

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. На июльском заседании Центробанк уменьшил ключевую ставку сразу на два пункта. Впервые за много месяцев этот параметр оказался ниже 20-процентной отметки. Чем обусловлено решение регулятора и ждать ли дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики — в материале РИА Новости.Снижение инфляцииСовет директоров Банка России 25 июля снизил ключевую ставку на 200 б. п., до 18%. Месяцем ранее опустил до 20% от исторического максимума в 21%, державшегося с конца октября 2024-го.Речь идет об основном инструменте сдерживания роста цен. Тут все еще далеко от таргета в четыре процента годовых. Однако, как указал регулятор, инфляционное давление, в том числе устойчивое, ослабляется быстрее, чем прогнозировалось. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика возвращается к сбалансированной траектории.По данным ЦБ, годовая инфляция с поправкой на сезонность упала до 4,8% во втором квартале. В первом было 8,2. Базовая инфляция замедлилась до 4,5%."Из-за жесткой денежно-кредитной политики потребительская и инвестиционная активность снизилась. Кроме того, заметно укрепился рубль и импортные товары подешевели", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Все это укладывается в консенсус-прогноз: аналитики предсказывали минус 100-200 базисных пунктов. То есть получилось по верхнему пределу ожидаемого. С одной стороны, это указывает на переход к циклу смягчения ДКП. С другой — жесткий контроль над инфляцией сохраняется.Как уточнили в ЦБ, устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. А потому регулятор "будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году".Кредиты и вкладыТеперь кредитные условия немного улучшатся — как для бизнеса, так и для населения."Корпоративное кредитование ускорится, также ожидается осторожное восстановление розничного, в ипотечном сегменте. При этом банки могут несколько смягчить и неценовые требования к заемщикам", — указывает Шатов.Вместе с тем двинутся вниз ставки по депозитам, в первую очередь по коротким вкладам. Доходов в 23-25%, как в конце 2024-го, уже не предвидится.В такой ситуации имеет смысл фиксировать проценты по долгосрочным вкладам (12 месяцев и более), пока банки предлагают 16-18% — это пик перед дальнейшим снижением, советует эксперт.Тем не менее, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, депозиты сохранят привлекательность для россиян еще долгое время, доходность по ним будет выше инфляции.Кредитование пока продолжит оставаться под давлением. Реального оживления спроса на потребкредиты и ипотеку эксперты ждут при ставке 12-14%. Просыпаться рынок начнет уже с 16%, и, по мнению большинства аналитиков, к концу года этот показатель вполне реален.Жесткость сохраняетсяПо прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в этом году инфляция снизится до 6,0-7,0%, а в 2026-м вернется к целевым 4,0%."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", — заявила Набиуллина после заседания совета директоров ЦБ.Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в этом году и 12-13% — в 2026-м.Аналитики в то же время не исключают более активной динамики — при благоприятных условиях."Если экономика действительно выйдет на траекторию сбалансированного роста, к концу года можно рассчитывать на 15-16%", — говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс"."Рассчитываем на продолжение в сентябре, октябре и декабре. И тогда получится 15%. Оценка темпов замедления инфляции со стороны ЦБ — быстрее ожиданий", — добавляет Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал".Влияние на рубльРоссийской денежной единице начало цикла смягчения ДКП сулит некоторое ослабление. Но, как отмечает Соболев, во втором полугодии валютный рынок уже к этому готовился — и доллар, евро, юань превысили уровни соответственно 77, 88, 10 с переходом в "летний" торговый диапазон."По мере снижения ставки импорт станет оживать, так как ему нужны кредитные деньги. Это работает против рубля, учитывая слабый экспорт. Полагаем, данный тренд сформировался в июле и постепенно усилится", — предупреждает Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.Но есть и позитивные факторы. Российскую валюту поддерживают хороший торговый баланс (233 миллиарда долларов в 2024-м), а также ограничения на движение капитала, снижающие волатильность. Впрочем, куда важнее геополитика. В частности, мощный импульс способен придать прогресс на переговорном треке.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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https://ria.ru/20250721/vklad-2030431473.html

https://ria.ru/20250725/prodazhi-2031463634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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