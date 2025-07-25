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Предстоящая сделка с ЕС может стать "крупнейшей из всех", заявил Трамп
Предстоящая сделка с ЕС может стать "крупнейшей из всех", заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
Предстоящая сделка с ЕС может стать "крупнейшей из всех", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в воскресенье встретится с представителями Евросоюза для обсуждения будущего торгового соглашения, которое, по его... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:08:00+03:00
2025-07-25T23:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в воскресенье встретится с представителями Евросоюза для обсуждения будущего торгового соглашения, которое, по его словам, может стать "крупнейшим из всех", если будет достигнуто. Трамп будет в Шотландии с частным визитом с 25 по 29 июля. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье. "Да, в воскресенье я встречусь с представителями ЕС, и мы будем работать над сделкой. Посмотрим, удастся ли ее заключить. Урсула будет здесь - очень уважаемая женщина. Мы этого ждем, это хорошо", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Шотландию. Американский лидер также отметил, что в случае успеха переговоров с представителями Европейского союза это торговое соглашение станет "крупнейшим из всех". Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, шотландия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Шотландия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Еврокомиссия
Предстоящая сделка с ЕС может стать "крупнейшей из всех", заявил Трамп
Трамп в воскресенье обсудит с представителями Евросоюза торговое соглашение
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в воскресенье встретится с представителями Евросоюза для обсуждения будущего торгового соглашения, которое, по его словам, может стать "крупнейшим из всех", если будет достигнуто.
Трамп
будет в Шотландии
с частным визитом с 25 по 29 июля. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером
. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС
и США
в ходе встречи с Трампом в воскресенье.
"Да, в воскресенье я встречусь с представителями ЕС, и мы будем работать над сделкой. Посмотрим, удастся ли ее заключить. Урсула будет здесь - очень уважаемая женщина. Мы этого ждем, это хорошо", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Шотландию.
Американский лидер также отметил, что в случае успеха переговоров с представителями Европейского союза это торговое соглашение станет "крупнейшим из всех".
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.