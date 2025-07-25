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Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США - РИА Новости, 25.07.2025
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20:45 25.07.2025 (обновлено: 20:46 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031531191.html
Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США
Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США - РИА Новости, 25.07.2025
Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует обсудить торговые отношения между Европейским союзом и США в ходе встречи с американским... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:45:00+03:00
2025-07-25T20:46:00+03:00
в мире
шотландия
сша
дональд трамп
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кир стармер
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует обсудить торговые отношения между Европейским союзом и США в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом в воскресенье в Шотландии в преддверии назначенного им на 1 августа введения пошлин в 30% на европейские товары. Трамп посетит Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. "После хорошего телефонного разговора с Трампом мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их сильными", - написала председатель Европейской комиссии на странице в социальной сети X. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары. Председатель Европейской комиссии в тот же день сказала, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, шотландия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Шотландия, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США

Фон дер Ляйен в Шотландии планирует обсудить с Трампом торговые вопросы

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует обсудить торговые отношения между Европейским союзом и США в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом в воскресенье в Шотландии в преддверии назначенного им на 1 августа введения пошлин в 30% на европейские товары.
Трамп посетит Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером.
"После хорошего телефонного разговора с Трампом мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их сильными", - написала председатель Европейской комиссии на странице в социальной сети X.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары. Председатель Европейской комиссии в тот же день сказала, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России
15 июля, 16:21
 
В миреШотландияСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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