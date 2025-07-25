https://ria.ru/20250725/ssha-2031531191.html

Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США

Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США - РИА Новости, 25.07.2025

Фон дер Ляйен обсудит с Трампом торговые отношения Евросоюза и США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует обсудить торговые отношения между Европейским союзом и США в ходе встречи с американским... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:45:00+03:00

2025-07-25T20:45:00+03:00

2025-07-25T20:46:00+03:00

в мире

шотландия

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

кир стармер

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует обсудить торговые отношения между Европейским союзом и США в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом в воскресенье в Шотландии в преддверии назначенного им на 1 августа введения пошлин в 30% на европейские товары. Трамп посетит Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. "После хорошего телефонного разговора с Трампом мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их сильными", - написала председатель Европейской комиссии на странице в социальной сети X. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары. Председатель Европейской комиссии в тот же день сказала, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250715/koshkovich-2029273090.html

шотландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шотландия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, еврокомиссия, евросоюз