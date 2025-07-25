Замгенпрокурора США проведет повторный допрос соратницы Эпштейна
Замгенпрокурора США Бланш вновь допросит пособницу Эпштейна Максвелл в пятницу
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Замгенпрокурора США Тодд Бланш заявил в соцсети X, что в пятницу проведет повторный допрос соратницы финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними.
"Сегодня я встретился с Гислейн Максвелл и продолжу допрос с ней завтра. Министерство юстиции предоставит дополнительную информацию о том, что нам стало известно, в должное время", - написал Бланш.
Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что Бланш задал много вопросов и осужденная на допросе ответила на все из них, несмотря на право не свидетельствовать против себя.
Помимо уже проведенного допроса минюста США, в адрес Максвелл, бывшей светской львицы, комитет по надзору палаты представителей США направил повестку для дачи показаний в тюрьме 11 августа. Максвелл была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.
Брат Гислейн Иэн Максвелл ранее заявил газете New York Post, что его сестра предоставит американским властями новые свидетельства, которые ранее не фигурировали в ходе ее судебного процесса в 2021 году. По его словам, эти свидетельства могли бы оказать значительное влияние на исход того судебного процесса.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.