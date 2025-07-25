https://ria.ru/20250725/sputniki-2031422233.html

Первый российский аппарат формата 16U вывели на орбиту

Первый российский аппарат формата 16U вывели на орбиту - РИА Новости, 25.07.2025

Первый российский аппарат формата 16U вывели на орбиту

Девять экспериментальных спутников российской компании "Геоскан", в том числе первый российский аппарат формата 16U, выведены на орбиту в ходе пуска ракеты... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:35:00+03:00

2025-07-25T14:35:00+03:00

2025-07-25T14:35:00+03:00

жорес алферов

спутниковая система "гонец"

российская академия наук

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

общество

наука

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Девять экспериментальных спутников российской компании "Геоскан", в том числе первый российский аппарат формата 16U, выведены на орбиту в ходе пуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ракета стартовала в 8.54 мск. Через несколько минут она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" в качестве основной нагрузки и 18 малыми космическими аппаратами, в том числе одним иранским, в качестве попутной. Спутники "Ионосфера" были выведены на орбиту через 1 час 2 минуты 35 секунд после запуска, после этого "Фрегат" приступил к доставке на орбиты попутной нагрузки. "На орбиту выведены восемь спутников на платформе "Геоскан 3U" и первый российский кубсат 16U "ИнноСат16" разработки Геоскана", - говорится в сообщении компании. "ИнноСат16" форм-фактора оснащен панхроматической камерой с разрешением 2,5 метра на пиксель (при высоте орбиты 500 километров) и предназначен для отработки технологических решений дистанционного зондирования Земли. Также на орбиту выведен спутник "ИнноСат3" с приемником автоматической идентификационной системы (АИС). Кроме того, запущены аппараты "Геоскан-4" и "Геоскан-5" с приемопередатчиками компании "Спутниковая система "Гонец". С их помощью будет протестирована технология пакетной передачи данных для систем удаленного мониторинга, персональных коммуникаций и сфере интернета вещей. Ещё один спутник "Геоскана", выведенный на орбиту, 239Alferov создан для проекта Space-π Фонда содействия инновациям по заказу Президентского физико-математического лицея № 239 и Физико-технической школы имени Жореса Алферова. Аппарат оснащен гамма-спектрометром совместной разработки "Геоскана" и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, плазменным двигателем VERA МИФИ, который будет использоваться для отработки орбитальных маневров на небольших кубсатах. Остальные малые космические аппараты компании испытают обзорные камеры Cyclop, приемник автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) и новую плату антенны ГНСС "Геоскана". "Мы на пороге создания новых российских группировок связи и ДЗЗ. Геоскан вместе с партнерами начинает тестирование инноваций, которые вскоре станут основой для новых сервисов, доступных бизнесу и государству", — приводит пресс-служба слова руководителя отдела проектов малых космических аппаратов компании Александра Хохлова. Все спутники "Геоскана" запущены на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 километров в пусковых контейнерах российской компании "Аэроспейс Кэпитал". Кубсаты – малые спутники, собранные из юнитов ("кубиков" размерами 10 на 10 на 10 сантиметров). По количеству юнитов определяется формат спутника.

https://ria.ru/20250716/mks-2029541006.html

https://ria.ru/20250717/svyaz-2029642271.html

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жорес алферов, спутниковая система "гонец", российская академия наук, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", общество, наука