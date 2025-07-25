https://ria.ru/20250725/sovfed-2031367170.html

Совфед одобрил закон о защите религиозных символов

Совфед одобрил закон о защите религиозных символов - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о защите религиозных символов

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете. РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете.Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе. Как отмечается в аннотации к закону, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.Исключение в законе составят случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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