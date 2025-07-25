https://ria.ru/20250725/sovfed-2031362442.html

СФ расширил перечень оснований для лишения приобретенного гражданства

СФ расширил перечень оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.07.2025

СФ расширил перечень оснований для лишения приобретенного гражданства

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:43:00+03:00

2025-07-25T11:43:00+03:00

2025-07-25T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны. Лишать гражданства будут за убийство, развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. В перечень войдут такие преступления, как групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц. Основанием для лишения приобретенного российского гражданства также станет организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250725/zakon-2031355547.html

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