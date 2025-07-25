https://ria.ru/20250725/sovfed-2031348398.html

Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому

Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:56:00+03:00

2025-07-25T10:56:00+03:00

2025-07-25T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ мигрантов, работающих в рамках квоты. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.", - говорится в тексте одобренного сенаторами закона. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

https://ria.ru/20250722/zakon-2030628642.html

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общество, россия, совет федерации рф