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Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому - РИА Новости, 25.07.2025
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10:56 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031348398.html
Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому
Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:56:00+03:00
2025-07-25T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ мигрантов, работающих в рамках квоты. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.", - говорится в тексте одобренного сенаторами закона. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому

СФ освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому и истории РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ мигрантов, работающих в рамках квоты.
"От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.", - говорится в тексте одобренного сенаторами закона.
Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
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