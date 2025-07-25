Рейтинг@Mail.ru
Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031284280.html
Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:44:00+03:00
2025-07-25T00:44:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, увеличение лимитов страхования по безотзывным вкладам. В частности, сенаторы рассмотрят закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы. Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Парламентарии также рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в сети "Интернет". Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ. В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью. На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888500.html
https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, агентство по страхованию вкладов
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Агентство по страхованию вкладов
Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совфед рассмотрит законы о маркетплейсах и о поиске экстремистских материалов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, увеличение лимитов страхования по безотзывным вкладам.
В частности, сенаторы рассмотрят закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.
Путин спросил Шадаева, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистской информации - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов
23 июля, 16:50
За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы.
Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Парламентарии также рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в сети "Интернет".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства
20 июня, 16:29
Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ.
В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств.
Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью.
На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
22 июля, 16:06
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФАгентство по страхованию вкладов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала