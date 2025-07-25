https://ria.ru/20250725/sovfed-2031284280.html

Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:44:00+03:00

2025-07-25T00:44:00+03:00

2025-07-25T00:44:00+03:00

общество

россия

совет федерации рф

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит законы о регулировании деятельности маркетплейсов, расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, увеличение лимитов страхования по безотзывным вкладам. В частности, сенаторы рассмотрят закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы. Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Парламентарии также рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в сети "Интернет". Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ. В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью. На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888500.html

https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, совет федерации рф, агентство по страхованию вкладов