https://ria.ru/20250725/senatory-2031338053.html

В Совфеде почтили минутой молчания память погибших при крушении Ан-24

В Совфеде почтили минутой молчания память погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

В Совфеде почтили минутой молчания память погибших при крушении Ан-24

Сенаторы РФ на заседании в пятницу почтили минутой молчания память погибших при крушении Ан-24 в Приамурье, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:19:00+03:00

2025-07-25T10:19:00+03:00

2025-07-25T11:33:00+03:00

тында

благовещенск

россия

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в пятницу почтили минутой молчания память погибших при крушении Ан-24 в Приамурье, передаёт корреспондент РИА Новости."От имени всех нас хочу выразить глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Разделяем горечь тяжёлой утраты вместе со всей страной. Мужества и сил пережить эту страшную трагедию", - сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания СФ.Матвиенко также попросила сенаторов встать и почтить память погибших минутой молчания.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.Сенатор Людмила Нарусова предложила пригласить в Совфед главу Росавиации с информацией о состоянии отечественного авиапарка.По ее словам, появилась информация, что самолету порядка 50 лет, "что пару лет назад у него уже отваливалось крыло, но тем не менее он эксплуатировался"."В связи с этим я бы хотела почтить память (погибших - ред.). Но нужно как активное действие пригласить на осеннюю сессию руководителей Росавиации или министра транспорта, который курирует эту отрасль. С тем, что доложили о состоянии парка, особенно в межрегиональных перевозках, потому что в Сибири особенно, Тува, Забайкальский край, Хакасия, летают устаревшие, старые самолёты. Поэтому у меня предложение пригласить (руководителей ведомств – ред.) с тем, чтобы нас проинформировали", - сказала политик.В свою очередь Матвиенко отметила, что идёт следствие, возбуждено уголовное дело, и только следствие может сделать окончательные выводы о причинах крушения."Предложение правильное, давайте мы обратим на это внимание, поручим комитету СФ по экономической политике с участием других комитетов подготовить такие слушания, может быть, расширенный комитет... Определитесь с форматом. Давайте обратим внимание на эту тему, потому что это безопасность наших граждан", - сказала спикер СФ.Она также отметила, что возраст самолета не определяет его дееспособность. "Есть сроки лётной годности, идут жёсткие проверки, капитальные ремонты и так далее", - сказала политик. Она полагает, что надо внимательнейшим образом разобраться и принять все меры для того, чтобы этого не повторялось."Здесь вы абсолютно правы. Жизнь наших граждан и их безопасность – это самое главное. На осенней сессии мы обязательно к этому вернёмся", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250725/versiya-2031355119.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031344728.html

https://ria.ru/20250725/sapmolet-2031295856.html

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тында, благовещенск, россия, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)