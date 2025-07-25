https://ria.ru/20250725/semi-2031338487.html
Семьям жителей Амурской области, погибших в крушении, выплатят по миллиону
Семьям жителей Амурской области, погибших в крушении, выплатят по миллиону - РИА Новости, 25.07.2025
Семьям жителей Амурской области, погибших в крушении, выплатят по миллиону
Семьям погибших в крушении самолета Ан-24 жителей Амурской области выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:22:00+03:00
2025-07-25T10:22:00+03:00
2025-07-25T10:22:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Семьям погибших в крушении самолета Ан-24 жителей Амурской области выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан", - написал Орлов в Telegram-канале. Глава региона вместе с членами правительственной комиссии прибыл в Тынду, где они осмотрели пункт временного размещения, рассчитанный на 50 мест. Если потребуется, его мощность готовы увеличить. Также мэрия Благовещенска забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников. "Мы будем сопровождать всех, кто будет сюда приезжать. Кроме того, развернут медицинский пункт. Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи. На моей площадке ежедневно будет проводиться штаб до тех пор, пока мы не ликвидируем последствия, - добавил Орлов. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html
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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Семьям жителей Амурской области, погибших в крушении, выплатят по миллиону
Орлов: семьям погибших в крушении Ан-24 жителей Амурской области выплатят млн