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В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24
Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:05:00+03:00
2025-07-25T04:05:00+03:00
2025-07-25T09:25:00+03:00
благовещенск
тында
амурская область
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. К ротонде на набережной реки Амур в Благовещенске люди несут мягкие игрушки, свечи и цветы. Также там установлен баннер с надписью "Тында. 24.07.2025. Скорбим". На чёрном фоне изображена горящая свеча. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера и объявлен трёхдневный траур.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, общество
Благовещенск, Тында, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Общество
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24
Мемориал памяти жертв крушения Ан-24 организован на набережной Благовещенска