https://ria.ru/20250725/sapmolet-2031295856.html

В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24

В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24

Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T04:05:00+03:00

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благовещенск

тында

амурская область

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. К ротонде на набережной реки Амур в Благовещенске люди несут мягкие игрушки, свечи и цветы. Также там установлен баннер с надписью "Тында. 24.07.2025. Скорбим". На чёрном фоне изображена горящая свеча. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера и объявлен трёхдневный траур.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031267849.html

благовещенск

тында

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, общество