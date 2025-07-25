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В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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04:05 25.07.2025 (обновлено: 09:25 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sapmolet-2031295856.html
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24
Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2025
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благовещенск
тында
амурская область
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости. К ротонде на набережной реки Амур в Благовещенске люди несут мягкие игрушки, свечи и цветы. Также там установлен баннер с надписью "Тында. 24.07.2025. Скорбим". На чёрном фоне изображена горящая свеча. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера и объявлен трёхдневный траур.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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благовещенск
тында
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благовещенск, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, общество
Благовещенск, Тында, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Общество
В Благовещенске открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24

Мемориал памяти жертв крушения Ан-24 организован на набережной Благовещенска

© РИА Новости / Эдуард Глок | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Эдуард Глок
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Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске Амурской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
К ротонде на набережной реки Амур в Благовещенске люди несут мягкие игрушки, свечи и цветы. Также там установлен баннер с надписью "Тында. 24.07.2025. Скорбим". На чёрном фоне изображена горящая свеча.
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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера и объявлен трёхдневный траур.
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БлаговещенскТындаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в ПриамурьеОбщество
 
 
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