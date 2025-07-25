https://ria.ru/20250725/samopistsy-2031545131.html

Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву

Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву - РИА Новости, 25.07.2025

Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву

Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:36:00+03:00

2025-07-25T23:36:00+03:00

2025-07-25T23:41:00+03:00

москва

межгосударственный авиационный комитет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/knr-2031524126.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24