Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву
Специалисты МАК приступят к расшифровке доставленных в Москву самописцев Ан-24
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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"Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.