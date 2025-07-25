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Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву - РИА Новости, 25.07.2025
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23:36 25.07.2025 (обновлено: 23:41 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/samopistsy-2031545131.html
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву - РИА Новости, 25.07.2025
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:36:00+03:00
2025-07-25T23:41:00+03:00
москва
межгосударственный авиационный комитет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.&quot;Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании &quot;Ангара&quot; доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства&quot;, - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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москва, межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Москва, Межгосударственный авиационный комитет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву

Специалисты МАК приступят к расшифровке доставленных в Москву самописцев Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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