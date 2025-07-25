https://ria.ru/20250725/samolet-2031296034.html

Тринадцать жителей Хабаровского края были на борту разбившегося Ан-24

Тринадцать жителей Хабаровского края были на борту разбившегося Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Тринадцать жителей Хабаровского края были на борту разбившегося Ан-24

Тринадцать жителей Хабаровского края были на борту Ан-24, разбившегося в Амурской области, сообщил РИА Новости представитель минсоцзащиты региона. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:06:00+03:00

2025-07-25T04:06:00+03:00

2025-07-25T04:06:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

хабаровский край

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Тринадцать жителей Хабаровского края были на борту Ан-24, разбившегося в Амурской области, сообщил РИА Новости представитель минсоцзащиты региона. "Тринадцать жителей Хабаровского края", - сказал собеседник. Он отметил, что пока нет другой информации. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

амурская область

тында

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, тында, хабаровский край, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24