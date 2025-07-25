https://ria.ru/20250725/rossiya-2031524768.html

Матвиенко призвала регулировать деятельность кадетских училищ

Матвиенко призвала регулировать деятельность кадетских училищ - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко призвала регулировать деятельность кадетских училищ

Деятельность кадетских образовательных учреждений требует отдельного регулирования, сенаторы готовят соответствующий законопроект, сказала спикер Совфеда... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:45:00+03:00

2025-07-25T19:45:00+03:00

2025-07-25T19:45:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Деятельность кадетских образовательных учреждений требует отдельного регулирования, сенаторы готовят соответствующий законопроект, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам работы весенней сессии палаты парламента. "Уже (создано) 152 таких образовательных учреждения, они очень важны: это и патриотическое воспитание, и все, что с этим связано. На наш взгляд, эти учебные заведения требуют отдельного регулирования, создания условий для наших ребят. Мы, когда проект закона завершим, направим также, и просила бы поддержать", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20250725/rossiya-2031510235.html

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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф