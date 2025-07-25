https://ria.ru/20250725/rossiya-2031510235.html

Матвиенко рассказала о социально значимых законах, принятых весной

Матвиенко рассказала о социально значимых законах, принятых весной - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко рассказала о социально значимых законах, принятых весной

Более трети, 98 законов, принятых сенаторами в весеннюю сессию, - социальные, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:50:00+03:00

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2025-07-25T18:50:00+03:00

политика

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более трети, 98 законов, принятых сенаторами в весеннюю сессию, - социальные, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента. В пятницу Путин встретился с Матвиенко, которая доложила ему об итогах работы Совфеда в весеннюю сессию. Глава государства заявил, что Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых - вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит положительный характер. "Из всех наших одобренных законов почти одна треть - это социально значимые законы, то есть социальная защита населения. Как Вы всегда подчеркиваете, это остается также одним из главных приоритетов. И важно, что ни одно социальное обязательство нашим гражданам не нарушено: регулярно идет индексация в соответствии с инфляцией, вводятся дополнительные меры, особенно семьи с детьми... Более трети, это 98 законов, как раз за весеннюю сессию были приняты в интересах наших граждан", - отметила спикер СФ.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031479281.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф