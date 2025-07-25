Матвиенко рассказала о социально значимых законах, принятых весной
Матвиенко: весной Совфед принял 98 социально значимых законов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более трети, 98 законов, принятых сенаторами в весеннюю сессию, - социальные, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента.
В пятницу Путин встретился с Матвиенко, которая доложила ему об итогах работы Совфеда в весеннюю сессию. Глава государства заявил, что Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых - вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит положительный характер.
"Из всех наших одобренных законов почти одна треть - это социально значимые законы, то есть социальная защита населения. Как Вы всегда подчеркиваете, это остается также одним из главных приоритетов. И важно, что ни одно социальное обязательство нашим гражданам не нарушено: регулярно идет индексация в соответствии с инфляцией, вводятся дополнительные меры, особенно семьи с детьми... Более трети, это 98 законов, как раз за весеннюю сессию были приняты в интересах наших граждан", - отметила спикер СФ.