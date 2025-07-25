https://ria.ru/20250725/pvo-2031307206.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:57:00+03:00

2025-07-25T06:57:00+03:00

2025-07-25T06:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)