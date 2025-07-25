https://ria.ru/20250725/pvo-2031307206.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:57:00+03:00
2025-07-25T06:57:00+03:00
2025-07-25T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников