https://ria.ru/20250725/putin-2031451139.html
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования - РИА Новости, 25.07.2025
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:07:00+03:00
2025-07-25T16:07:00+03:00
2025-07-25T16:14:00+03:00
политика
владимир путин
единый день голосования в россии
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общество
владимир колокольцев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования."Попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - сказал Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20250725/putin-2031450537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к ЕДГ с точки зрения безопасности