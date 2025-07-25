https://ria.ru/20250725/putin-2031451139.html

Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования

Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования - РИА Новости, 25.07.2025

Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:14:00+03:00

политика

владимир путин

единый день голосования в россии

россия

общество

владимир колокольцев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования."Попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - сказал Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20250725/putin-2031450537.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, единый день голосования в россии, россия, общество, владимир колокольцев