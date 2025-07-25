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Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования - РИА Новости, 25.07.2025
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16:07 25.07.2025 (обновлено: 16:14 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/putin-2031451139.html
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования - РИА Новости, 25.07.2025
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:07:00+03:00
2025-07-25T16:14:00+03:00
политика
владимир путин
единый день голосования в россии
россия
общество
владимир колокольцев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования."Попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - сказал Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20250725/putin-2031450537.html
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политика, владимир путин, единый день голосования в россии, россия, общество, владимир колокольцев
Политика, Владимир Путин, Единый день голосования в России, Россия, Общество, Владимир Колокольцев
Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к единому дню голосования

Путин попросил главу МВД доложить о подготовке к ЕДГ с точки зрения безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на избирательном участке в Москве
Избиратели во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Избиратели во время голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования.
«
"Попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - сказал Путин в ходе совещания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин провел совещание с Советом безопасности
16:04
 
ПолитикаВладимир ПутинЕдиный день голосования в РоссииРоссияОбществоВладимир Колокольцев
 
 
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