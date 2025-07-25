https://ria.ru/20250725/putin-2031403171.html

Матвиенко рассказала о разговоре с Путиным

Матвиенко рассказала о разговоре с Путиным - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко рассказала о разговоре с Путиным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что разговаривала в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным, по её словам, российский лидер... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:44:00+03:00

2025-07-25T13:44:00+03:00

2025-07-25T13:52:00+03:00

владимир путин

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что разговаривала в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным, по её словам, российский лидер просил передать слова благодарности сенаторам за продуктивную работу в весеннюю сессию."Накануне нашего заседания я разговаривала с нашим президентом и Владимир Владимирович (Путин) просил передать всем сенаторам, Совету Федерации слова благодарности за продуктивную, результативную работу в весеннюю сессию. Что я с удовольствием делаю", - сказала Матвиенко, закрывая весеннюю сессию Совфеда.

https://ria.ru/20250723/putin-2030929407.html

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владимир путин, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф