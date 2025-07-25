https://ria.ru/20250725/prodazhi-2031463634.html
Дилеры оценили перспективы авторынка из-за снижения ключевой ставки
Дилеры оценили перспективы авторынка из-за снижения ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Дилеры оценили перспективы авторынка из-за снижения ключевой ставки
Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:42:00+03:00
2025-07-25T16:42:00+03:00
2025-07-25T16:42:00+03:00
экономика
россия
ключевая ставка
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авторынок
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый рост рынка возможен только при дальнейшем ее уменьшении до 15-16%, поделились с РИА Новости мнением опрошенные автодилеры. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140-150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105-110 тысяч - вполне", - отметил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Вследствие сопутствующего снижения банками процентов по вкладам, люди будут снимать свои накопления и решаться на крупные покупки, в том числе автомобилей, добавил Иванов. "Ощутимый рост продаж возможен только при снижении ключевой ставки ... до 15-16%. При этом сценарии отложенный спрос, оживление кредитных механизмов и миграция части сбережений населения с депозитов в новые автомобили смогут оживить рынок", - считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев. По его мнению, сегодняшнее снижение ставки особого влияния на рынок автокредитования не окажет, а рынок продаж новых легковушек по итогам 2025 года составит 1,2-1,3 миллиона штук за счет более активной осени и четвертого квартала. "Важно отметить сдержанную и точную политику регулятора: меры, направленные на борьбу с инфляцией, оказались эффективными, и это создало более предсказуемую макроэкономическую среду. Несмотря на то, что ставка 18% по-прежнему остается на сравнительно высоком уровне, сама траектория ее снижения задает позитивный вектор для участников рынка", - заключила директор департамента финуслуг "Рольфа" Ольга Бойко. По данным Минпромторга РФ, в июне в стране было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее. В мае продажи в данном сегменте составили 90,7 тысячи штук - на 28% меньше в годовом выражении.
https://ria.ru/20250725/stavka-2031436606.html
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экономика, россия, ключевая ставка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авторынок
Экономика, Россия, Ключевая ставка, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), авторынок
Дилеры оценили перспективы авторынка из-за снижения ключевой ставки
Автодилеры заявили об увеличении продаж машин после снижения ключевой ставки
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый рост рынка возможен только при дальнейшем ее уменьшении до 15-16%, поделились с РИА Новости мнением опрошенные автодилеры.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140-150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105-110 тысяч - вполне", - отметил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф
" Николай Иванов
.
Вследствие сопутствующего снижения банками процентов по вкладам, люди будут снимать свои накопления и решаться на крупные покупки, в том числе автомобилей, добавил Иванов.
"Ощутимый рост продаж возможен только при снижении ключевой ставки ... до 15-16%. При этом сценарии отложенный спрос, оживление кредитных механизмов и миграция части сбережений населения с депозитов в новые автомобили смогут оживить рынок", - считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон
" Ренат Тюктеев.
По его мнению, сегодняшнее снижение ставки особого влияния на рынок автокредитования не окажет, а рынок продаж новых легковушек по итогам 2025 года составит 1,2-1,3 миллиона штук за счет более активной осени и четвертого квартала.
"Важно отметить сдержанную и точную политику регулятора: меры, направленные на борьбу с инфляцией, оказались эффективными, и это создало более предсказуемую макроэкономическую среду. Несмотря на то, что ставка 18% по-прежнему остается на сравнительно высоком уровне, сама траектория ее снижения задает позитивный вектор для участников рынка", - заключила директор департамента финуслуг "Рольфа" Ольга Бойко.
По данным Минпромторга РФ
, в июне в стране было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее. В мае продажи в данном сегменте составили 90,7 тысячи штук - на 28% меньше в годовом выражении.