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МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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10:22 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/priamure-2031338675.html
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24
МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:22:00+03:00
2025-07-25T10:22:00+03:00
белоруссия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей. "С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами", - сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Приамурье объявлен трехдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае - в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор региона Игорь Кобзев. В СМИ также появилась информация, что среди пассажиров самолета был гражданин Белоруссии Денис Козенко.
https://ria.ru/20250725/an-24-2031330450.html
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белоруссия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Белоруссия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24

МИД Белоруссии сообщил о гибели гражданина страны при крушении Ан-24 в Приамурье

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей.
"С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами", - сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
В Приамурье объявлен трехдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае - в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор региона Игорь Кобзев. В СМИ также появилась информация, что среди пассажиров самолета был гражданин Белоруссии Денис Козенко.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска
09:44
 
БелоруссияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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