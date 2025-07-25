https://ria.ru/20250725/priamure-2031338675.html

МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24

МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24

МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:22:00+03:00

2025-07-25T10:22:00+03:00

2025-07-25T10:22:00+03:00

белоруссия

амурская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей. "С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами", - сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Приамурье объявлен трехдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае - в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор региона Игорь Кобзев. В СМИ также появилась информация, что среди пассажиров самолета был гражданин Белоруссии Денис Козенко.

https://ria.ru/20250725/an-24-2031330450.html

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белоруссия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье