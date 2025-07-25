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Совфед одобрил закон о повышении пошлин для автовладельцев

Совфед одобрил закон о повышении пошлин для автовладельцев - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о повышении пошлин для автовладельцев

Сенаторы одобрили закон, который с сентября 2025 года повышает госпошлины по ряду услуг для автовладельцев и вводит новые для мигрантов. РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который с сентября 2025 года повышает госпошлины по ряду услуг для автовладельцев и вводит новые для мигрантов. В соответствии с документом, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей. Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается вдвое: на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Повышаются также пошлины за выдачу международного водительского удостоверения - с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей. За выдачу металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей пошлина повышается с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 до 2250 рублей. В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3000 рублей). Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям - в размере 15 тысяч рублей - в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. Законом вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Кроме того, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

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