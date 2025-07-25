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В Институте Европы рассказали о серьезном подходе в российской политике
В Институте Европы рассказали о серьезном подходе в российской политике - РИА Новости, 25.07.2025
В Институте Европы рассказали о серьезном подходе в российской политике
Серьезный подход в политике для великой державы - это не зацикливание на тезисе об "экзистенциальных врагах", а создание взаимовыгодных отношений с партнерами,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:29:00+03:00
2025-07-25T08:29:00+03:00
2025-07-25T08:58:00+03:00
москва
алексей громыко
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Серьезный подход в политике для великой державы - это не зацикливание на тезисе об "экзистенциальных врагах", а создание взаимовыгодных отношений с партнерами, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Это и понятно, потому что для опытной и многовековой державы серьёзный подход - это не зацикливание на тезисе об "экзистенциальных врагах", а стабильные и предсказуемые отношения со всеми, минимизация военных рисков, нахождение компромиссов с учётом базовых национальных интересов", - сказал Громыко. Ученый отметил, что Москва и сейчас остаётся открытой для контактов и возобновления диалога с западноевропейцами.
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москва, алексей громыко, российская академия наук, в мире
Москва, Алексей Громыко, Российская академия наук, В мире
В Институте Европы рассказали о серьезном подходе в российской политике
Громыко: России необходимо создание взаимовыгодных отношений с партнерами