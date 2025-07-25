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В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне - РИА Новости, 25.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:42 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/politik-2031507606.html
В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне
В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне - РИА Новости, 25.07.2025
В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне
Бывший депутат парламента Италии, действующий член регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что направил в фонд Arena di Verona... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:42:00+03:00
2025-07-25T18:42:00+03:00
культура
в мире
италия
венето
неаполь
валерий гергиев
федор достоевский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Бывший депутат парламента Италии, действующий член регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что направил в фонд Arena di Verona предложение пригласить российского дирижера Валерия Гергиева после отмены его концерта под Неаполем. Выступление с участием итальянских музыкантов и солистов Мариинского театра должно было состояться 27 июля в Королевском дворце в Казерте, однако было отменено без объяснения причин. Вальдегамбери рассказал, что в своем обращении назвал решение об отмене концерта "позорным поступком итальянских властей" и призвал исправить ситуацию, предоставив Гергиеву возможность выступить на престижной площадке в Вероне. "Отклонять артиста по политическим или этническим причинам - это недопустимая форма цензуры и дискриминации", - отметил он. Политик подчеркнул, что Гергиев является "одной из ведущих фигур мировой музыкальной сцены". Он также заявил, что многие итальянцы возмущены случившимся. "Я, как и большинство граждан Италии, стыжусь таких решений, навевающих воспоминания о фашистском периоде. Мы просим прощения у наших русских друзей и говорим: "Не от нашего имени", - добавил Вальдегамбери. По его словам, отмена концерта - это лишь один эпизод в череде русофобских проявлений, затрагивающих культуру, спорт, литературу и искусство. Он напомнил о бойкотах российских спортсменов, удалении произведений Федора Достоевского из школьных программ и отказах артистам из-за их национальности. "Это худший путь к миру. Музыка, как и любое искусство, - универсальный язык, достояние человечества. Она должна объединять, а не разъединять", - подчеркнул Вальдегамбери, призвав европейское культурное сообщество сделать культуру мостом, а не стеной между народами.
https://ria.ru/20250723/zaharova-2030768936.html
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в мире, италия, венето, неаполь, валерий гергиев, федор достоевский, мариинский театр
Культура, В мире, Италия, Венето, Неаполь, Валерий Гергиев, Федор Достоевский, Мариинский театр
В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне

Экс-депутат Италии Вальдегамбери предложил провести концерт Гергиева в Вероне

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Бывший депутат парламента Италии, действующий член регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что направил в фонд Arena di Verona предложение пригласить российского дирижера Валерия Гергиева после отмены его концерта под Неаполем.
Выступление с участием итальянских музыкантов и солистов Мариинского театра должно было состояться 27 июля в Королевском дворце в Казерте, однако было отменено без объяснения причин.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии
23 июля, 09:26
Вальдегамбери рассказал, что в своем обращении назвал решение об отмене концерта "позорным поступком итальянских властей" и призвал исправить ситуацию, предоставив Гергиеву возможность выступить на престижной площадке в Вероне.
"Отклонять артиста по политическим или этническим причинам - это недопустимая форма цензуры и дискриминации", - отметил он.
Политик подчеркнул, что Гергиев является "одной из ведущих фигур мировой музыкальной сцены". Он также заявил, что многие итальянцы возмущены случившимся.
"Я, как и большинство граждан Италии, стыжусь таких решений, навевающих воспоминания о фашистском периоде. Мы просим прощения у наших русских друзей и говорим: "Не от нашего имени", - добавил Вальдегамбери.
По его словам, отмена концерта - это лишь один эпизод в череде русофобских проявлений, затрагивающих культуру, спорт, литературу и искусство. Он напомнил о бойкотах российских спортсменов, удалении произведений Федора Достоевского из школьных программ и отказах артистам из-за их национальности.
"Это худший путь к миру. Музыка, как и любое искусство, - универсальный язык, достояние человечества. Она должна объединять, а не разъединять", - подчеркнул Вальдегамбери, призвав европейское культурное сообщество сделать культуру мостом, а не стеной между народами.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
22 июля, 11:52
 
КультураВ миреИталияВенетоНеапольВалерий ГергиевФедор ДостоевскийМариинский театр
 
 
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