В Италии предложили провести концерт Гергиева в Вероне
Экс-депутат Италии Вальдегамбери предложил провести концерт Гергиева в Вероне
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Бывший депутат парламента Италии, действующий член регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что направил в фонд Arena di Verona предложение пригласить российского дирижера Валерия Гергиева после отмены его концерта под Неаполем.
Выступление с участием итальянских музыкантов и солистов Мариинского театра должно было состояться 27 июля в Королевском дворце в Казерте, однако было отменено без объяснения причин.
"Отклонять артиста по политическим или этническим причинам - это недопустимая форма цензуры и дискриминации", - отметил он.
Политик подчеркнул, что Гергиев является "одной из ведущих фигур мировой музыкальной сцены". Он также заявил, что многие итальянцы возмущены случившимся.
"Я, как и большинство граждан Италии, стыжусь таких решений, навевающих воспоминания о фашистском периоде. Мы просим прощения у наших русских друзей и говорим: "Не от нашего имени", - добавил Вальдегамбери.
По его словам, отмена концерта - это лишь один эпизод в череде русофобских проявлений, затрагивающих культуру, спорт, литературу и искусство. Он напомнил о бойкотах российских спортсменов, удалении произведений Федора Достоевского из школьных программ и отказах артистам из-за их национальности.
"Это худший путь к миру. Музыка, как и любое искусство, - универсальный язык, достояние человечества. Она должна объединять, а не разъединять", - подчеркнул Вальдегамбери, призвав европейское культурное сообщество сделать культуру мостом, а не стеной между народами.