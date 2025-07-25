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В Петербурге дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского - РИА Новости, 25.07.2025
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10:23 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html
В Петербурге дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского
В Петербурге дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского - РИА Новости, 25.07.2025
В Петербурге дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского
Дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского, его ранили, пуля также рикошетом попала в женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:23:00+03:00
2025-07-25T10:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского, его ранили, пуля также рикошетом попала в женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Днем 24 июля 2025 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 52 по проспекту Славы скандал, слышны крики. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба. Прибывшие полицейские установили, что в квартире находится 54-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который избивает свою престарелую мать. Полиция пресекла противоправные действия дебошира. "При попытке задержания зачинщик конфликта начал вести себя неадекватно, напав на сотрудника полиции, хватая его за горло и пытаясь завладеть его оружием. На основании статьи 24 Федерального закона "О полиции" полицейский применил табельное оружие. В результате применения оружия 54-летний нападавший получил огнестрельное ранение левой ноги. От рикошета пули пострадала и находившаяся в момент выстрела рядом с нападавшим его 85-летняя мать. Пуля попала ей в бедро", - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. Уточняется, что была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мужчина с матерью госпитализированы в больницу. Медицинскую помощь на месте происшествия оказали и сотруднику полиции, на которого напал нарушитель. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
https://ria.ru/20250522/dubna-2018433103.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского

В Петербурге пьяный 54-летний дебошир напал на полицейского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Дебошир, избивавший свою мать, напал на полицейского, его ранили, пуля также рикошетом попала в женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Днем 24 июля 2025 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 52 по проспекту Славы скандал, слышны крики. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба.
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Прибывшие полицейские установили, что в квартире находится 54-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который избивает свою престарелую мать. Полиция пресекла противоправные действия дебошира.
"При попытке задержания зачинщик конфликта начал вести себя неадекватно, напав на сотрудника полиции, хватая его за горло и пытаясь завладеть его оружием. На основании статьи 24 Федерального закона "О полиции" полицейский применил табельное оружие. В результате применения оружия 54-летний нападавший получил огнестрельное ранение левой ноги. От рикошета пули пострадала и находившаяся в момент выстрела рядом с нападавшим его 85-летняя мать. Пуля попала ей в бедро", - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
Уточняется, что была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мужчина с матерью госпитализированы в больницу. Медицинскую помощь на месте происшествия оказали и сотруднику полиции, на которого напал нарушитель.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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