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Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 25.07.2025
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15:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html
Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям
Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:03:00+03:00
2025-07-25T15:03:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий. Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно. Предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также устанавливается право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях. Также нормой предлагается назначать пенсию по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Законом уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса. -0-
https://ria.ru/20250720/pensii-2030220435.html
https://ria.ru/20250724/pensiya-2031018791.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, совет федерации рф, пенсии
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Совет Федерации РФ, Пенсии
Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям

Совфед одобрил закон о назначении пенсий участникам СВО, добровольцам, их семьям

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий.
Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно.
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Предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также устанавливается право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях.
Также нормой предлагается назначать пенсию по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Законом уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса. -0-
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