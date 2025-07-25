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В Петербурге отменили парад ВМФ

В Петербурге отменили парад ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025

В Петербурге отменили парад ВМФ

В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту в соцсети "ВКонтакте"."Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — говорится в заявлении.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.

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