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В Петербурге отменили парад ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025
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13:51 25.07.2025 (обновлено: 15:13 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/parad-2031405104.html
В Петербурге отменили парад ВМФ
В Петербурге отменили парад ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025
В Петербурге отменили парад ВМФ
В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.07.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту в соцсети "ВКонтакте"."Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — говорится в заявлении.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
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санкт-петербург, общество, россия, вмф рф
Санкт-Петербург, Общество, Россия, ВМФ РФ
В Петербурге отменили парад ВМФ

В Петербурге отменили мероприятия в честь Дня ВМФ России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту в соцсети "ВКонтакте".
"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — говорится в заявлении.
День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
12:20
 
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