https://ria.ru/20250725/panihida-2031306112.html

В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе

В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 25.07.2025

В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе

Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прошла в Благовещенском соборе, сообщает Благовещенская епархия. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:44:00+03:00

2025-07-25T06:44:00+03:00

2025-07-25T06:44:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

благовещенск

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прошла в Благовещенском соборе, сообщает Благовещенская епархия. "Сегодня, 25 июля, после утреннего акафиста у Албазинской иконы Божией Матери архиепископ Лукиан совершил заупокойную литию по жертвам крушения Ан-24 под Тындой", - говорится в сообщении. "Сердце наполняется скорбью… Молимся, да примет Господь души погибших в Своё Небесное Царство и укрепит их семьи в это тяжёлое время", — сказал владыка Лукиан. В Амурской области объявлен трёхдневный траур по погибшим. В регионе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, все спортивные мероприятия в Приамурье начнутся с минуты молчания, сообщает минспорта региона. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

амурская область

тында

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье