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В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 25.07.2025
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06:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/panihida-2031306112.html
В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе
В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 25.07.2025
В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе
Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прошла в Благовещенском соборе, сообщает Благовещенская епархия. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:44:00+03:00
2025-07-25T06:44:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прошла в Благовещенском соборе, сообщает Благовещенская епархия. "Сегодня, 25 июля, после утреннего акафиста у Албазинской иконы Божией Матери архиепископ Лукиан совершил заупокойную литию по жертвам крушения Ан-24 под Тындой", - говорится в сообщении. "Сердце наполняется скорбью… Молимся, да примет Господь души погибших в Своё Небесное Царство и укрепит их семьи в это тяжёлое время", — сказал владыка Лукиан. В Амурской области объявлен трёхдневный траур по погибшим. В регионе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, все спортивные мероприятия в Приамурье начнутся с минуты молчания, сообщает минспорта региона. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
амурская область
тында
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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе

В Благовещенском соборе прошла панихида по погибшим при крушении Ан-24

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прошла в Благовещенском соборе, сообщает Благовещенская епархия.
"Сегодня, 25 июля, после утреннего акафиста у Албазинской иконы Божией Матери архиепископ Лукиан совершил заупокойную литию по жертвам крушения Ан-24 под Тындой", - говорится в сообщении.
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"Сердце наполняется скорбью… Молимся, да примет Господь души погибших в Своё Небесное Царство и укрепит их семьи в это тяжёлое время", — сказал владыка Лукиан.
В Амурской области объявлен трёхдневный траур по погибшим. В регионе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Кроме того, все спортивные мероприятия в Приамурье начнутся с минуты молчания, сообщает минспорта региона.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
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ПроисшествияАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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